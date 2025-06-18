Клуб «Флорида» второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Как и в 2024-м он обыграла клуб «Эдмонтон».

«Флорида» в шестом матче серии финала сумела обойти соперника со счетом 5:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-2.

Российский вратарь Сергей Бобровский смогу отразить в шестом матче 28 бросков из 29. Он вместе с соотечественником и защитником Дмитрием Куликовым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Единственный гол в составе «Эдмонтона» забил российский нападающий Василий Подколзин.

«Флорида» выигрывает трофей второй раз, до этого она дважды (1996, 2023) доходила до финала.

В марте Бобровский одержал 423-ю победу в 742 матчах в карьере в НХЛ и вошел в число десяти лучших игроков лиги по показателю побед. За «Флориду» он выступает с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин также выиграл с командой Кубок Стэнли.