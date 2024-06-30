Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет через суд изъять имущество блогера Гусейна Гасанова, который задолжал ведомству 128,5 млн рублей. Как сообщил телеграм-канал Shot, производство по заявлению налоговиков начал Арбитражный суд Москвы.

По данным Shot, ФНС просит изъять принадлежащие блогеру апартаменты в жилом комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити». Рыночная стоимость этой недвижимости площадью 124 кв. м доходит до 150 млн рублей, пишет канал.

Кроме того, в заявлении налоговой якобы упомянуты два элитных автомобиля — Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска и Chevrolet Tahoe 2022 года, рыночная стоимость которых доходит до 50 млн и 11 млн рублей соответственно.

Ранее Shot писал, что счета Гасанова в четырех банках с 13 июня заморожены из-за его налогового долга на 144,8 млн рублей. После этого блогер якобы сократил задолженность на 16,3 млн, но оставшаяся сумма так не была выплачена.

Baza в начале мая сообщала, что Гасанов задолжал 153 млн рублей налогов, в связи с чем ФНС заблокировала счета ООО «Банда фудс», долей которого блогер владеет.

Гусейн Гасанов — популярный российский видеоблогер и коуч, известный благодаря курсу «Мышление миллионера». В его инстаграме* 30 млн подписчиков.

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В апреле 2023 года Mash назвал Гасанова участником «черного списка инфоцыган», который якобы составило МВД. Телеграм-канал утверждал, что в этом перечне упомянуты более 30 человек, которых полиция предположительно собирается проверить по подозрениям в неуплате налогов и отмывании денег.

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