Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения министра обороны Рустема Умерова, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет «Forbes Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, Умеровым, который стал главой Минобороны в сентябре 2023 года, недовольны из-за «хаоса» в ведомстве и ситуации с госзакупками. Производители жалуются на их «хаотичность» и срывы контрактов, пишет Forbes.

В качестве преемников Умерова рассматриваются вице-премьер Украины по цифровой трансформации Михаил Федоров и первый замглавы Минобороны Иван Гаврилюк. В начале октября Зеленский сделал Гаврилюка членом ставки главнокомандующего, чего ранее с заместителями министров не происходило.

Увольнение главкома ВСУ Александра Сырского обсуждалось еще летом, но после атаки на Курскую область напряжение между ним и Зеленским якобы исчезло, утверждает украинский Forbes. Главной претензией к Сырскому было его «прохладное отношение» к развитию беспилотных систем.

Причиной вероятной отставки Кирилла Буданова издание называет «натянутые отношения» с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и Сырским. По словам источника Forbes в оборонном секторе, Ермаку «не нравятся люди, имеющие медийный вес и поддержку партнеров» Также офис Зеленского раздражают прогнозы Буданова о сроках завершения конфликта.

«Такая публичность человека, управляющего разведкой, — нонсенс», — отметил собеседник журнала.

Конфликт между Будановым и Сырским, по данным издания, объясняется нежеланием ГУР делиться с главкомом ВСУ некоторыми разведданными. Буданова могут уволить в ближайшие месяцы, но окончательное решение не принято, утверждает Forbes. На посту его предположительно может сменить руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

О том, что Буданова и Умерова могут отправить в отставку, в конце сентября также писали со ссылкой на источники украинские издания «Страна.ua» и NV. Собеседник «Страны» рассказал о «серьезном напряжении» между главой ГУР и Ермаком, а также отметил, что Буданов ― «один из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского».

Замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Юрий Мисягин в начале октября сообщил, что отставка Буданова «не обсуждается». По словам нардепа, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании комитета.

В сентябре Умеров без согласования с Будановым уволил двух его заместителей — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Позже глава Минобороны отправил в отставку троих собственных заместителей — Станислава Гайдера, Александра Сергея и Юрия Джигира, а также госсекретаря ведомства Людмилу Дараган. Гайдер перешел на должность руководителя офиса Умерова.

Министр объяснил перестановки требованиями военного времени, заявив, что все процессы в Минобороны должны быть «четкими и контролируемыми», а «любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы». Также Умеров объявил о реформе системы оборонных закупок.