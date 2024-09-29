Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова могут отправить в отставку в ближайшее время, пишет украинское издание NV со ссылкой на источник. По неподтвержденной информации, его место может занять глава Службы внешней разведки страны, генерал-лейтенант Олег Иващенко.

Комментируя слухи разных телеграм-каналов об увольнении Буданова, источник NV заявил: «Такой вариант существует». При этом он опроверг информацию о том, что украинского офицера могут отправить послом в другую страну.

По его данным, возглавить ГУР после ухода Буданова может 55-летний Иващенко, который с 26 марта возглавляет Службу внешней разведки Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский называл Иващенко профессионалом, который «прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную государственную цель».

О возможном увольнении Буданова 20 сентября сообщало издание «Страна». Также он писало, что в отставку может уйти и глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

В Минобороны Украины пока не комментировали эти слухи.

Буданов возглавляет военную разведку Украины с августа 2020 года. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявил NV, что Буданова могут убрать из-за того, что у него не складываются отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Украинское издание «Бабель» писало, что Умеров уволил двух заместителей Буданова (Виктора Зайцева и Игоря Остапенко) без согласования с ним. Один из источников издания утверждал, что оно было принято в Офисе президента Украины с целью «ослабить» позиции Буданова.

«Украинская правда» сообщала, что Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников. Среди кандидатов на увольнение якобы числятся пять заместителей министра, госсекретарь Минобороны и начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий, пишет издание. Главными причинами таких мир называют «неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям».