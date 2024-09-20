Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Об этом пишет украинское издание «Бабель» со ссылкой на четыре источника в силовых структурах.

Зайцева и Остапенко уволили около недели назад. По информации «Бабеля», с главой военной разведки это решение не было согласовано. Один из источников утверждает, что оно было принято в Офисе президента Украины с целью «ослабить» позиции Буданова.

Как отмечает «Бабель», отношения Буданова с главой Офиса президента Андреем Ермаком ухудшились весной этого года, хотя еще в феврале его кандидатуру рассматривали на должность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда на эту должность избрали Александра Сырского, Буданову обещали расширить полномочия, добавляет «Бабель».

В то же время другой собеседник издания, близкий к уволенным, считает, что за таким решением стоит сам Буданов. При этом, как отмечает «Бабель», полномочия увольнять заместителей главы ГУР принадлежат министру обороны, а он подчиняется президенту.

С Зайцевым и Остапенко «Бабелю» связаться не удалось. Издание называет их «людьми бывшего министра обороны» Андрея Тарана (возглавлял оборонное ведомство в 2020-2021 гг.), который сейчас занимает должность посла Украины в Словении.

Источник «Украинской правды» подтвердил, что увольнение Зайцева и Остапенко не согласовывалось с Кириллом Будановым. При этом собеседник издания считает, что такое решение — не инициатива самого Умерова.

По словам другого источника УП, Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников. Среди кандидатов на увольнение якобы числятся пять заместителей министра, госсекретарь Минобороны и начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий, пишет издание. Главными причинами таких мир называют «неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям».