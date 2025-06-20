В Белом доме допускают применение тактического ядерного оружия для уничтожения центра обогащения урана в Фордо в Иране, сообщила в соцсети Х журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

По утверждению Хайнрих, чиновник сообщил ей, что содержание доклада о сомнениях властей США в том, что центр обогащения урана в иранском Фордо можно уничтожить с помощью противобункерных бомб «является ложным».

Кроме того, американские военные отрицают, что «какие-либо варианты (включая тактическое ядерное оружие) не рассматривались», добавила журналистка.

Тем самым Белый дом опроверг публикацию The Guardian, в которой говорилось, что военные считают применение тактического ядерного оружия единственным способом уничтожить Фродо из-за того, на какой глубине он расположено. Но президент США Дональд Трамп якобы «не до конца убежден в этом и воздерживается от санкционирования ударов, поскольку также ожидает возможности того, что угроза вмешательства США приведет Иран к переговорам».

Как указывает The Guardian, вывод Фродо из строя — дипломатическим или военным путем — рассматривается как ключевой шаг к предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия. Любая попытка уничтожить Фордо потребовала бы участия США, поскольку Израиль не располагает боеприпасами для нанесения удара по объекту на такой глубине или самолетами для их доставки, объясняет газета.

Al Jazeera добавляет, что официальные лица предполагают, что американская бомба bunker buster (разрушитель бункеров) весом 13 тыс. кг — единственное оружие, способное уничтожить Фродо.

«Разрушитель бункеров» — это общий термин для бомб, предназначенных для уничтожения целей, расположенных глубоко под землей, куда обычные бомбы попасть не могут. Самым мощным оружием для уничтожения бункеров вооруженных сил США является GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Эта высокоточная бомба весом около 13,6 тыс. кг, включая боеголовку весом 2,7 тыс. кг, изготовлена из стали и способна проникать под землю на глубину до 61 метр, прежде чем взорваться, отмечает Al Jazeera. Единственный самолет, предназначенный для применения GBU-57, — это американский бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit. Он может нести одновременно две бомбы для уничтожения бункеров. Военно-воздушные силы США заявляют, что несколько бомб могут быть сброшены последовательно, либо одним и тем же самолетом, либо несколькими, что позволяет каждому удару проникать глубже и усиливать общий эффект.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «спекуляцией» сообщения о применении американского тактического ядерного оружия по объектам в Иране.

«Такое развитие событий было бы катастрофическим. Спекуляций сейчас слышно огромное количество, поэтому комментировать их все просто невозможно», — заявил Песков.

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что США вряд ли будут применять такое оружие «в этой ситуации».