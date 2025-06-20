Американские спецслужбы считают, что Иран еще не принял решения о создании ядерной бомбы, хотя он накопил большой запас обогащенного урана, который необходим для этого. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки и чиновников.

Собеседники газеты отметили, что эта оценка не изменилась с тех пор, как разведка в последний раз изучала вопрос о намерениях Ирана в марте.

По словам высокопоставленных представителей спецслужб, иранские власти, скорее всего, примут решение о создании бомбы, если американская армия атакует иранский объект по обогащению урана Фордо, или если Израиль убьет верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Израиль с 13 июня наносит удары по объектам атомной и военной инфраструктуры Ирана, обвиняя его в создании ядерного оружия. Иранское руководство отвергает эти обвинения. В ответ на действия Израиля Иран выпускает по израильской территории сотни баллистических ракет.

Израильские власти считают, что Тегеран обладает достаточным запасом обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. Президент США Дональд Трамп также настаивает на том, что Иран близок к получению ядерного оружия, и призывает власти страны к «безоговорочной капитуляции». В то же время директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства не видели доказательств осуществления Ираном программы создания ядерного оружия.

Накануне гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев телеканалу «Звезда» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал, что потенциальный удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Он надежду, что у властей Израиля «будет достаточно понимания и здравого смысла, чтобы не допустить даже случайного попадания» в районе АЭС «Бушер».