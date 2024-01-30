Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочерняя структура РЖД, изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в своих подразделениях и поездах дальнего следования. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, при обнаружении “безнадзорного животного” в поезде сотрудники поездной бригады “примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев»: будут проверять бирки на ошейнике и информацию в устройствах контроля посадки, а также проводить адресный опрос пассажиров.

Если же владельцев обнаружить не удастся, животное “переместят в специализированные багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала», рассказали в ФПК.

Компания в то же время подчеркнула, что ответственность за содержание животного в первую очередь несет сам хозяин.

Ранее ФПК сообщала, что ведет доработку информационных систем, в результате которой информация о перевозимом в поезде животном будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

Правила компания изменила после истории со смертью кота Твикса. Животное перевозили на поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Петербург. Проводница высадила его в Кирове, не найдя хозяина, который в этот момент спал. Он зяавил, что кот выбрался из переноски. Возбуждено дело о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК России), максимальное наказание — три года тюрьмы.