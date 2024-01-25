Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) возбудили по факту гибели кота Твикса, которого проводница поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» выбросила на перрон во время остановки на станции в Кирове. Как сообщила «Новая газета» со ссылкой на юриста Сергея Егорова, представляющего интересы хозяев кота, дело заведено по факту происшествия, а не в отношении конкретного лица

«Преступление небольшой тяжести, и если ранее лицо не привлекалось к ответственности за такого рода преступления, практика показывает, что в наказание назначают в виде штрафа, а не тюремного срока», — пояснил юрист.

Вечером 24 января РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передавало, что уголовное дело по факту гибели Твикса возбуждено в отношении проводницы. Однако днем 25 января агентство, также ссылаясь на анонимного собеседника, сообщило, что следствие квалифицировало инцидент с погибшим котом как жестокое обращение с животным. Фигурантов в деле, по словам источника РИА Новости, пока нет.

Трагический случай с котом Твиксом произошел 11 января. Владелец кота Эдгар Гайфуллин рассказал, что питомца в поезде вез его отчим Евгений. По пути следования кот выбрался из переноски. Его заметила проводница, которая затем выбросила Твикса на перрон в Кирове.

Женщина объяснила, что о коте в вагоне ей сообщили пассажиры. После чего, как указывают в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), проводница опросила всех пассажиров в вагоне. Гайфуллин рассказал, что проводница заявила его родственнику, что кот якобы «выбежал на станции в Кирове», а в РЖД ему сказали, что «не несут ответственность за ручную кладь».

Поисками кота Твикса занимались более 300 волонтеров. 20 января, спустя девять дней поисков, животное обнаружили мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. По словам волонтера Ольги Кудрявцевой, которая участвовала в поисках, на животе кота была обнаружена рана от укуса собаки, а лапы были «стерты в кровь».

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 22 января поручил Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте провести проверку обстоятельств гибели Твикса. В РЖД, в свою очередь, пообещали внести изменения во внутренние документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования, а проводницу временно отстранили от работы.