11 января проводница поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» выбросила из поезда кота по кличке Твикс, который сбежал из переноски, во время остановки в Кирове. Женщина не нашла хозяина питомца и решила, что он бездомный. 20 января Твикса обнаружили мертвым в снегу недалеко от железной дороги. После этого в РЖД пообещали внести изменения во внутренние документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования, а проводницу временно отстранили от работы. К каким еще последствиям привел трагический инцидент — в материале RTVI.

Что произошло с Твиксом

В РЖД сообщали, что Твикс ехал в поезде с хозяином, но в какой-то момент сбежал из переноски и оказался без присмотра. По данным Кировского линейного отдела МВД, питомца перевозил родственник хозяина. «Фонтанка» уточняла, что речь идет об отчиме владельца кота — Евгении.

Владелец кота Эдгар Гайфуллин рассказал, что Твикс ехал в поезде с его отчимом из Екатеринбурга в Ленинградскую область. По словам Гайфуллина, проводники знали о пассажире с котом в поезде: мужчина садился в вагон с переноской, а во время поездки ходил в туалет вместе с животным, чтобы поменять пеленку. При этом проводница в разговоре с телеграм-каналом Baza объясняла, что она знала о том, что в поезде есть люди с переносками, однако какие именно животные в них находятся, ей было неизвестно. По ее словам, эта информация не указана в базе.

По версии полиции, кот выбрался из переноски из-за «невнимательного отношения сопровождающего к животному», а в действиях проводницы правоохранители не нашли состава преступления — уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК РФ) против нее возбуждено не было.

Как указывали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) проводница прошла по вагонам и опросила пассажиров, что соответствует служебным инструкциям. Однако хозяина она не нашла и решила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки, после чего «высадила» его в Кирове. Сама проводница в беседе с Baza подчеркивала, что в вагоне ехала «элитная собака» — ее хозяева испугались, что «бродячий» кот может заразить животное.

Мужчина, ехавший с котом, обнаружил его пропажу спустя три часа и на момент разговора с проводником претензий к поездной бригаде не озвучивал, отмечали в ФПК. «Фонтанка» объясняла, что Евгений спал, поэтому заметил исчезновение Твикса не сразу. По словам Гайфуллина, проводница заявила его отчиму, что кот якобы «выбежал на станции в Кирове», а в РЖД ему сказали, что «не несут ответственность за ручную кладь».

Хозяин питомца сказал Daily Storm, что подаст заявление в прокуратуру «по факту кражи и посягательства на имущество», но не будет добиваться увольнения проводницы, поскольку Твикс — «не просто имущество, а член семьи». За информацию о местонахождении кота он обещал 30 тыс. руб.

Животное искали более 300 волонтеров. 20 января, спустя девять дней поисков, его обнаружили мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. По словам волонтера Ольги Кудряшовой, на животе кота находилась рана от укуса собаки, ухо Твикса было обморожено, а лапы «стерты в кровь». Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина писала, что кот прошел восемь километров в поисках еды и укрытия.

Петиция с требованием уволить проводницу

19 января на сайте Change.org появилась петиция к РЖД с требованием уволить проводницу «за жестокое обращение с животными», которую на момент публикации материала подписали более 379 тыс. человек.

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб», ― говорится в обращении.

Авторы петиции утверждают, что проводница «сознательно» выбросила из поезда кота, который находился в транспорте «легально». «На него была оформлена багажная квитанция и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных», — подчеркнули они.

Инициативу с принятием мер против проводницы также прокомментировала Екатерина Мизулина. Она отметила, что женщина поступила «очень жестко», в связи с чем ее должны «привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными». Увольнение проводницы планировала добиваться и хозяйка кота, указывало агентство РИА Новости.

При этом в РПЦ подобные требования назвали «перебором».

«Как бы ни было жалко кота, требования чуть ли не репрессий проводницы — это явный перебор. <…> Прежде чем думать о котах, нужно думать о людях, даже тех, кто совершает неправильные поступки», — написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Среди прочего, он отметил, что «животное не может быть равно человеку», поскольку люди — это единственные из живых существ, кто «имеет в себе образ и подобие Божие».

В то же время гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что ответственность за случившееся лежит как на проводнице, так и на владельцах Твикса.

«Сейчас все осуждают проводницу, но никто не осуждает хозяев, позволивших какое-то время коту находиться одному. Хозяева не следили за котом, а это переезд, мы прекрасно знаем, как устроен тамбур. В конце концов, если не проводница, то кошка сама могла бы выпрыгнуть», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

Отстранение проводницы от работы и изменение правил перевозки животных

22 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. 23 января РЖД временно отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, выбросившую кота Твикса. Замдиректора компании Иван Колесников заявил, что расследования случая с котом продолжается.

При этом Baza со ссылкой на источник утверждает, что результаты служебной проверки уже известны: в РЖД не планируют увольнять проводницу, поскольку она «действовала по инструкции и ничего не нарушила». Однако официального подтверждения этому нет.

В то же время в РЖД заявили, что планируют:

запретить проводникам высаживать обнаруженных в поезде животных — вместо этого они должны будут передавать питомцев работникам на остановках и вызывать представителей зоозащитных организаций;

персонифицировать перевозку животных в поездах — сейчас билет на них выдается как на багаж.

Кроме того, рабочая группа по изменению правил перевозки животных в транспорте появится в Госдуме. В нее войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков (РЖД, S7, «Аэрофлот») общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов.

Возглавит новую рабочую группу депутат Владимир Бурматов («Единая Россия»). Он считает, что питомцев в поездках необходимо приравнять к пассажирам.

«Изменения, которые должны быть проведены, должны строится на соблюдении двух базовых принципов. Первый принцип — это безопасность перевозки, то есть пассажиров и транспорта. <…> Второй, абсолютно равнозначный приоритет — это безопасность самого животного, которое перевозится», — заявил Бурматов разговоре «Лентой. Ру».