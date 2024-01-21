Более 270 тыс. подписей набрала петиция на сайте Change.org с требованием уволить проводницу, которая выбросила из поезда кота по кличке Твикс, позже найденного мертвым. Авторы коллективной просьбы требуют женщину отстранить от должности за жестокое обращение с животным.

Петиция к компании «Российские железные дороги» (РЖД) была опубликована 19 января. К моменту выхода материала она набрала более 270 тыс. подписей.

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб», ― говорится в обращении.

Авторы петиции отметили, что на Твикса была оформлена багажная квитанция, он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Проводница, по мнению заявителей, «сознательно выбросила кота на станции».

Ранее смерть кота Твикса прокомментировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она отметила, что «проводница, конечно, поступила очень жестоко», и выступила за то, чтобы женщину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными. Мизулина также предложила «подумать над памятником котику в Кирове».

Кто такой Твикс и что с ним случилось

11 января проводница поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове оставила на морозе кота, который сбежал из переноски, приняв его за беспризорного.

В Кировском линейном отделе МВД на транспорте сообщили, что проводница опросила пассажиров, но не нашла хозяина кота и решила, что животное случайно оказалось в поезде во время стоянки.

Полиция не нашла состава преступления в действиях женщины и не стала возбуждать уголовное дело о самоуправстве. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по поводу ненадлежащего оказания услуг при перевозке животных.

В «Федеральной пассажирской компании» заявили, что проводница действовала строго в соответствии со служебными инструкциями. Она опросила пассажиров, но «никто из них не сообщил о том, что перевозит животное».

К поискам кота Твикса в Кирове подключились более 300 волонтеров. 20 января его нашли мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. Волонтер Ольга Кудряшова рассказала «Известиям», что у кота было обморожено ухо, на животе была рана от укуса собаки, лапы «стерты в кровь».

Хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин рассказал «Известиям», что проводницы знали о пассажире с котом в поезде. Отчим мужчины Евгений, который перевозил животное, садился в вагон с переноской, а во время поездки ходил в туалет с переноской и котом, чтобы поменять пеленку.

«Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. <…> Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они были уведомлены, что кот едет с пассажиром», — сказал Гайфуллин.

По его словам, в один момент Евгений лег отдыхать, а когда проснулся, заметил, что животного «уже не было». Отчим обратился к проводнице, и та сказала, что кот «выбежал на станции в Кирове». Мужчина позвонил в РЖД, где ему ответили, что «не несут ответственность за ручную кладь», заявил Гайфуллин.

РЖД запретит проводникам выбрасывать животных из поезда

В РЖД после смерти Твикса заявили, что внесут изменения во внутренние документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования. В частности, проводникам запретят высаживать обнаруженных в поезде животных. Вместо этого они должны будут передавать питомцев работникам на остановках и вызывать представителей зоозащитных организаций.

По результатам служебного расследования причиной инцидента в РЖД назвали «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств». В компании выразили сожаления по поводу гибели Твикса и принесли извинения хозяевам.