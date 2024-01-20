Кот Твикс, которого проводница по ошибке выбросила из вагона в Кирове, найден мертвым в снегу неподалеку от железнодорожного полотна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на волонтера Ольгу Кудряшову.

Судя по фотографии, опубликованной телеканалом, животное могло умереть от переохлаждения. Замерзшее животное обнаружили волонтеры, его уже отвезли хозяевам, передают «Новости Екатеринбурга».

«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — заявила Кудряшова корреспонденту издания.

11 января кота, которому недавно делали операцию, перевозил один из пассажиров поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Во время остановки в Кирове люди в вагоне заметили Твикса, бродившего по вагону, и сообщили о нем проводнице. Она, по ее словам, опросила пассажиров, не нашла хозяина животного и решила, что это беспризорный кот, случайно пробравшийся в вагон. Поэтому женщина, не выходя наружу, выбросила его в снег рядом с рельсами.

На фоне резонанса, вызванного этой историей, РЖД начали служебное расследование. В компании сообщили, что Твикс «в какой-то момент сбежал из купе и оказался без присмотра».

«По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», ― говорится в пресс-релизе «Российских железных дорог».

В РЖД извинились перед перевозившим кота пассажиром и пообещали «сделать все возможное», чтобы найти животное и «не допускать таких инцидентов впредь». В компании заверили, что волонтеры из числа железнодорожников Кирова прилагают «максимальные усилия» к поиску кота.

Кировский линейный отдел МВД сообщил, что Твикса вез родственник хозяина, соблюдая все нормы перевозки животных, но в пути кот выбрался специальной переноски «из-за невнимательного отношения сопровождающего», и когда проводница опрашивала «всех присутствующих», мужчина не откликнулся. На основании установленных обстоятельств случившегося полиция отказалась заводить на проводницу уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК РФ), поскольку не усмотрела в ее действиях состава преступления.

Проверку по поводу ненадлежащего оказания услуг при перевозке животных начала Свердловская транспортная прокуратура.

В «Федеральной пассажирской компании» заявили, что проводница действовала строго в соответствии со служебными инструкциями: она опросила пассажиров, но «никто из них не сообщил о том, что перевозит животное», поэтому женщина решила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки и выпустила его, «так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там».

В ФПК подчеркнули, что перевозивший кота пассажир заметил его пропажу только через четыре часа. Когда он обратился к проводнице, она рассказала ему о случившемся. «Претензий к поездной бригаде у хозяина кота в этот момент не было», — заявили в компании.

В Кирове поисками пропавшего кота занимались более 300 волонтеров, сообщала лидер местного волонтерского движения Ольга Кудряшова. «Кто-то видел похожего кота 12-го числа, обратили внимание, но не подобрали, то есть он жив, где он — неизвестно», ― рассказывала она.

«Фонтанка» утверждала, что Твикса перевозил отчим его хозяина Эдгара Гайфуллина. Пропажу кота мужчина заметил не сразу, потому что спал, пишет издание. Сам Гайфуллин заявил Daily Storm, что подаст заявление в прокуратуру «по факту кражи и посягательства на имущество», но не будет добиваться увольнения проводницы.

«Компенсация мне не нужна — нужен кот. Это не просто имущество, а член семьи, которого мы любим и ждем», ― говорил хозяин Твикса, пообещав за информацию о местонахождении питомца вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

По словам мужчины, на камерах видеонаблюдения якобы было видно, что Твикса подобрала у вокзала женщина, но он вырвался и убежал.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявлял Инфо24, что если кота найдут мертвым, то проводнице придется «отвечать по достаточно серьезной статье», и тут «даже вариантов нет». Он отметил, что женщина оставила кота на 30-градусном морозе, и это может быть квалифицировано как «преднамеренное умерщвление или причинение ему вреда».

С решением полиции, которая сначала квалифицировала действия проводницы как самоуправство, а потом отказалась заводить дело по этой статье, Бурматов не согласен.

«На мой взгляд, тут есть вопросы, которые должна задать в том числе прокуратура, какое здесь самоуправство?» — рассуждает он.

По мнению депутата, проводница должна понести и дисциплинарную ответственность, поскольку действовала непрофессионально и недопустимо.

«Вот эти вот отговорки о том, что кот был не в переноске и она подумала, что это был бездомный кот, — это ни о чем», — заявил Бурматов.

Он выразил уверенность в том, что беспризорное животное никак не могло попасть в поезд. Он пояснил, что проводница, обнаружив гуляющего по вагону кота, должна была отловить его и выяснить у пассажиров, кто из них его перевозит.

При этом Бурматов подчеркнул, что «по международным стандартам РЖД — один из лидеров с точки зрения лояльности к пассажирам с питомцами, и многие люди отказывались от авиаперелетов и делали выбор в пользу РЖД, так как компания предлагает хорошие условия для перевозки с питомцами».