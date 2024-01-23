РЖД отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, выбросившую кота Твикса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора компании Ивана Колесникова.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами… Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — сказал Колесников в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

По словам замгендиректора компании, расследование случая с котом продолжается.

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», — добавил Колесников. Что произошло с котом Твиксом

11 января проводница поезда «Екатеринбург ― Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове приняла за бездомного и выбросила на улицу кота по кличке Твикс, который выбрался из переноски во время поездки. Животное несколько дней искали более 300 волонтеров. Спустя 9 дней, 20 января, животное нашли мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. Как рассказала волонтер Ольга Кудряшова, у него было обморожено ухо, лапы «стерты в кровь», на животе — рана от укуса собаки.

В Кировском линейном отделе МВД на транспорте и в «Федеральной пассажирской компании» сказали, что проводница опрашивала пассажиров, но не нашла хозяина животного. Полиция не нашла состава преступления в ее действиях и отказалась возбудить уголовное дело о самоуправстве.

Как заявил владелец Твикса Эдгар Гайфуллин, проводники поезда знали о пассажире с котом, к тому же на него были оформлены проездные документы. Твикса перевозил отчим Гайфуллина. Мужчина уснул в поезде, а когда проснулся, кота не было в переноске. По словам Гайфуллина, проводница заявила его отчиму, что кот якобы «выбежал на станции в Кирове», а в РЖД ему сказали, что «не несут ответственность за ручную кладь».

19 января на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить проводницу за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию. 22 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.