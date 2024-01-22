Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после того, как проводница поезда в Кирове высадила на мороз кота. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Известно, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных», — отметили в СК.

Хозяева кота обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела. Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Александру Перепелицыну провести проверку и представить доклад.

Что случилось с котом Твиксом

11 января проводница поезда «Екатеринбург ― Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове приняла за бездомного и выбросила на улицу кота по кличке Твикс, который выбрался из переноски во время поездки. Животное несколько дней искали более 300 волонтеров, 20 января его нашли мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. По словам волонтера Ольги Кудряшовой, у коты было обморожено ухо, лапы «стерты в кровь», на животе — рана от укуса собаки.

В Кировском линейном отделе МВД на транспорте и в «Федеральной пассажирской компании» сообщили, что проводница опрашивала пассажиров, но не нашла хозяина кота. Полиция не нашла состава преступления в ее действиях и отказалась возбудить уголовное дело о самоуправстве.

Владелец Твикса Эдгар Гайфуллин утверждает, что проводницы поезда знали о пассажире с котом, к тому же на животное были оформлены проездные документы. Твикса перевозил отчим Гайфуллина. Мужчина уснул в поезде, а когда проснулся, кота не было в переноске. По словам Гайфуллина, проводница заявила его отчиму, что кот якобы «выбежал на станции в Кирове», а в РЖД ему сказали, что «не несут ответственность за ручную кладь».

19 января на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить проводницу за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию. К вечеру 22 января петиция собрала более 360 тыс. подписей.

После гибели Твикса в РЖД пообещали изменить правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам в частности запретят животных из поезда на улицу: надо будет передавать их работникам на остановках и вызывать представителей зоозащитных организаций.