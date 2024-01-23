В Госдуме появится рабочая группа по изменению правил перевозки животных в транспорте, сообщил корреспондент RTVI. В нее войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков (РЖД, S7, «Аэрофлот») общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов.

Новую рабочую группу, которая будет создана при комитете Госдумы по экологии, возглавит депутат Владимир Бурматов («Единая Россия»). Он уточнил, что группа будет собрана в начале февраля.

На круглом столе в Госдуме Бурматов предложил условно приравнять питомцев к пассажиру, а не к ручной клади или багажу. Также единоросс счел необходимым прописывать в билете на поезд вид животного, а также отображать эту информацию в мобильных устройствах проводников. По мнению Бурматова, такой формат позволит в будущем избежать ситуаций, как с котом Твиксом, которого нашли мертвым, после того как его выбросила из поезда проводница. В то же время пассажиры поезда смогут заранее узнать о том, будут ли среди их попутчиков животные, отметил депутат.

В свою очередь в РЖД планируют персонифицировать транспортировку животных в составах при покупке билета, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. По его словам, после внесения соответствующих изменений появится возможность «более предметно понимать, кого мы перевозим».

Инцидент с котом Твиксом

11 января 2024 года проводница поезда «Екатеринбург ― Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове выбросила на улицу кота по кличке Твикс, который выбрался из переноски пассажира. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Владелец Твикса Эдгар Гайфуллин заявил «Известиям», что его отчим, который перевозил кота, уснул в поезде, а когда проснулся, животного не было в переноске. По словам владельца Твикса, проводница заявила пассажиру, что тот якобы «выбежал на станции в Кирове», а в РЖД ему сказали, что «не несут ответственность за ручную кладь». Гайфуллин также заявил, что на Твикса были оформлены проездные документы, а проводники знали о его нахождении в пассажирском составе.

В Кировском линейном отделе МВД на транспорте и «Федеральной пассажирской компании» заявили, что выбросившая кота проводница опрашивала пассажиров по поводу кота, но никто не откликнулся. Как рассказал глава «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов, во время остановки в Кирове сопровождавщий Твикса человек вышел на перрон, а в момент, когда он вернулся на свое место, кот выбрался из переноски, которая стояла на полу.

Проводя опрос по поводу кота, проводница проходила мимо пассажира, который перевозил Твикса, но тот его «почему-то не идентифицировал», заявил Пястолов. Затем проводница сделала вывод, что кот случайно зашел в вагон во время остановки, когда были отрыты двери, и посчитала, что его хозяева могли остаться на станции. Информация о пропаже животного поступила к проводнику более чем через семь часов, уточнил Пястолов.

После того, как сообщения об инциденте с Твиксом распространились в соцсетях, более 300 волонтеров начали его поиски. 20 января кота обнаружили мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе кировской деревни Лихачи с обмороженным ухом и раной на животе от укуса собаки.

Полиция не нашла состава преступления в действиях проводницы, выбросившей Твикса из поезда, и отказалась заводить уголовное дело о самоуправстве. Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. 23 января в РЖД сообщили, что проводницу временно отстранили от работы с пассажирскими составами на время расследования инцидента.