Глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов привел хронологию событий, которые происходили перед моментом высадки из поезда кота Твикса, которого позже нашли мертвым. Об этом он рассказал на круглом столе в Госдуме, сообщил корреспондент RTVI.

За пять минут до отправления поезда в Кирове пассажиры плацкартного вагона обратились с жалобами на кота, который ходил без присмотра. В этом вагоне в общей сложности перевозили трех котов и одну собаку.

Проводница взяла кота на руки и опросила пассажиров в поиске хозяина, но никто не откликнулся. Она не знала, какой пассажир сопровождает Твикса, «учитывая, что нет идентификации».

Проводница предположила, что это местный кот, который случайно забежал в вагон во время остановки в Кирове, пока были отрыты двери. Она посчитала, что его хозяева могли остаться на станции, и решила выпустить кота.

За несколько минут до прибытия поезда пассажир прошел с переноской в санитарную комнату, после чего вернулся в вагон, поставил переноску под нижнюю полку и вышел на перрон (поезд стоял на станции 24 минуты). В момент, когда мужчина вернулся на свое место и стал занимать верхнюю полку, кот выбрался из переноски, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения в вагоне. Действия пассажира и Твикса были «практически синхронизированы» и произошли с разницей в несколько секунд: кот ходил в нескольких сантиметрах от хозяина.

Проводница проходила мимо владельца кота, но он «почему-то не идентифицировал» животное. Пока этот нюанс остается невыясненным.

Информация о пропаже Твикса поступила к проводнику более чем через 7 часов.

Инцидент с котом Твиксом

11 января 2024 года проводница поезда «Екатеринбург ― Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове выбросила из вагона на перрон кота по кличке Твикс, который выбрался из переноски пассажира. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Через несколько дней кота нашли мертвым в километре от места, где его выпустили из вагона.

Владелец Твикса Эдгар Гайфуллин заявил «Известиям», что его отчим, который перевозил кота, уснул в поезде, а когда проснулся, животного не было в переноске. По словам владельца Твикса, проводница заявила пассажиру, что тот якобы «выбежал на станции в Кирове», а в РЖД ему сказали, что «не несут ответственность за ручную кладь». Гайфуллин также заявил, что на Твикса были оформлены проездные документы, а проводники знали о его нахождении в пассажирском составе.

Проводницу, которая выбросила кота, временно отстранили от работы с пассажирскими составами на время расследования инцидента. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

В РЖД после инцидента с Твиксом сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. В частности, компания намерена персонифицировать транспортировку питомцев. Кроме того, в Госдуме появится рабочая группа по изменению правил перевозки животных в транспорте.