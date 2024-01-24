В отношении проводницы поезда РЖД «Екатеринбург — Санкт-Петербург», которая во время остановки на станции в Кирове выбросила на перрон в мороз кота по кличке Твикс, сбежавшего из переноски, завели уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По какой именно статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.

Инцидент с котом Твиксом произошел 11 января. В РЖД сообщали, что животное ехало в поезде с хозяином, но в какой-то момент сбежало из переноски и оказалось без присмотра. По данным Кировского линейного отдела МВД, питомца перевозил родственник хозяина.

Владелец кота Эдгар Гайфуллин позднее рассказал, что Твикс ехал в поезде с его отчимом Евгением из Екатеринбурга в Ленинградскую область. По словам Гайфуллина, проводники знали о пассажире с котом в поезде: мужчина садился в вагон с переноской, а во время поездки ходил в туалет вместе с животным, чтобы поменять пеленку.

При этом проводница в разговоре с телеграм-каналом Baza объясняла, что она знала о том, что в поезде есть люди с переносками, однако какие именно животные в них находятся, ей было неизвестно. По ее словам, эта информация не указана в базе.

По версии полиции, кот выбрался из переноски из-за «невнимательного отношения сопровождающего к животному».

Как указывали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) проводница прошла по вагонам и опросила пассажиров, что соответствует служебным инструкциям. Однако хозяина она не нашла и решила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки, после чего «высадила» его в Кирове.

Мужчина, ехавший с котом, обнаружил его пропажу спустя три часа и на момент разговора с проводником претензий к поездной бригаде не озвучивал, отмечали в ФПК. «Фонтанка» писала, что Евгений спал, поэтому не сразу заметил исчезновение питомца.

Гайфуллин рассказал, что проводница заявила его родственнику, что кот якобы «выбежал на станции в Кирове», а в РЖД ему сказали, что «не несут ответственность за ручную кладь».

Животное искали более 300 волонтеров. Спустя девять дней поисков, 20 января, его обнаружили мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. По словам волонтера Ольги Кудряшовой, на животе кота находилась рана от укуса собаки, ухо Твикса было обморожено, а лапы «стерты в кровь».

За день до этого на сайте Change.org появилась петиция к РЖД с требованием уволить проводницу «за жестокое обращение с животными», которую на момент публикации материала подписали более 379 тыс. Человек.

Авторы петиции утверждали, что проводница «сознательно» выбросила из поезда кота, который находился в транспорте «легально», поскольку на него была оформлена « багажная квитанция и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных».

Инициативу с принятием мер против проводницы также прокомментировала глава Лиги безопасного интернета (ЛГИ) Екатерина Мизулина, которая отметила, что женщина поступила «очень жестко», в связи с чем ее должны «привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными».

Увольнение проводницы планировала добиваться и хозяйка кота, писало агентство РИА Новости. При этом в РПЦ подобные требования назвали «перебором».

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 22 января поручил Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте организовать проверку по поводу гибели Твикса. Глава ведомства, в частности, распорядился представить ему доклад по факту жестокого обращения с животным.