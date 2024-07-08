Франция движется к политической нестабильности после второго тура парламентских выборов, состоявшегося 7 июля. Ни одна из партий, вопреки ожиданиям, не смогла получить абсолютного большинства мест, позволяющего формировать правительство. Решения, возможные в такой ситуации, скорее всего, приведут к образованию ослабленного правительства, которому будет трудно принимать значимые законы, пишет Bloomberg.

По итогам второго тура на первое место неожиданно вышла коалиция левых «Новый народный фронт». Согласно результатам выборов, опубликованных французским МВД, она получает 178 мест в парламенте. Коалиция «Вместе за Республику», куда входит партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение», получает 150 мандатов.

Партия крайне правых «Национальное объединение» сместилась на третье место. С учетом результатов союзников ей достается 142 места в парламенте. Для получения абсолютного большинства в 577-местной нижней палате необходимо 289 мандатов.

Даже если небольшие партии и отдельные депутаты объединятся с более крупными группами, они будут далеки от этого числа, отмечает Bloomberg. Результаты выборов разделяют Национальное собрание на три отдельные группы с разными повестками дня.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст прошение об отставке. В Елисейском дворце заявили, что Макрон подождет, пока Национальное собрание организуется, прежде чем принимать решение относительного нового премьер-министра.

Bloomberg описывает два варианта развития событий, отмечая, что они имеют «мало прецедентов» в истории современной Франции. Макрон может попытаться сформировать коалицию, но это означает, что «Новый народный фронт» должен распасться и перестроиться вокруг президента без своих радикальных элементов.

Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон уже заявил, что «Новый народный фронт» откажется вступать в сделку с Макроном. Лидер социалистов Оливье Фор высказался более примирительно, отметив, что задача партии — найти путь, чтобы ответить на нужды и требования французского народа.

Другой вариант ― назначить техническое правительство. Как поясняет Le Monde, речь идет о назначении министров без партийной принадлежности для управления текущими делами и проведения определенных согласованных реформ. Для каждого конкретного случая понадобится поддержка со стороны различных блоков в парламенте.

В обоих случаях это будет ослабленное правительство с меньшим весом на международной арене, ему будет трудно принимать значимые законы, пишет агентство. Согласно французскогой Конституции, распустить Национальное собрание можно не раньше чем через год после проведения последний выборов. Таким образом, парламент в нынешнем составе должен заседать как минимум до лета 2025 года.