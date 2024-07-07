Без большинства. Партия Марин Ле Пен проиграла выборы в парламент Франции

Во Франции закрылись избирательные участки, где проводилось голосование во втором туре парламентских выборов. По данным экзитполов, которые французские СМИ вправе публиковать лишь после окончания голосования, ни правые, ни левые, ни центристы не набрали абсолютного большинства.

Согласно первым данным экзитполов от Ipsos, лидируют левые, значительно изменившие свои позиции по сравнению с опросами общественного мнения во время предвыборной кампании.

Явка избирателей, как утверждает Ipsos, превысила 67%. Ранее сообщалось, что к полудню она побила рекорд 1981 года, перевалив за 26%. В первом туре активность избирателей тоже оказалась рекордной.

Согласно данным Ipsos, Лево-зеленый Новый народный фронт (EELV) получает 172-192 места в парламенте, союзники президента Франции Эмманюэля Макрона — 150—170 мест, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен и его союзники — 132—152 места.

Прогнозы от Elabe слегка отличаются:

Новый народный фронт — 175-205 мест

Союзники Макрона — 150—175 мест

«Национальный фронт» — 115-150 мест.

Согласно прогнозам от компании Ifop, Новый народный фронт получит 180-215 мест, союзники Макрона — 150-180, а правые — 120—150 мест

Всего в парламенте Франции 577 депутатов, они избираются на пять лет. Для абсолютного большинства партия должна получить не менее 289 мандатов.

«Мы будем управлять [парламентом]», — заявила представитель EELV Марин Тонделье, добавив, что во втором туре выборов победили «социальная и экологическая справедливость» и народ Франции. Первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор заявил, что итоги выборов возлагают на Новый народный фронт огромную ответственность.

«Наш народ явно исключил худшее решение. Наши избиратели проголосовали сознательно, я приветствую их усилия и мобилизацию», — прокомментировал итоги второго тура Жан-Люк Меланшон из радикальной левой партии France Unbowed.

Представляющий Новый народный фронт бывший президент Франции Франсуа Олланд лидирует на выборах в Коррезе: он, по данным из 97% бюллетеней, набрал 43,29% голосов.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поблагодарил электорат на Севере за то, что его там «массово переизбирают». «Спасибо всем избирателям, которые, cделав меня лидером в первом туре, подавляющим большинством голосов переизбрали меня, чтобы я представлял их в Национальном собрании», — написал политик в соцсети Х.

Французские власти заранее усилили меры безопасности на случай, если после второго тура парламентских выборов в городах начнутся массовые акции протеста. Дарманен заявил, что в Париже и его окрестностях дежурят 5000 полицейских, задача которых — «гарантировать, что правые и левые радикалы не воспользуются ситуацией, чтобы сеять хаос».

В целом по стране на дежурство выведены около 30 тысяч сотрудников полиции. Владельцы магазинов в крупных городах, включая парижские бутики, закрыли витрины прочными ставнями и заперли двери, опасаясь погромов.

В первом туре парламентских выборов лидировало «Национальное объединение» под руководством правой руки Марин Ле Пен — молодого и амбициозного политика Жордана Барделлы. Эксперты отмечали, что Франция оказалась как никогда близка к формированию крайне правого правительства. Этот сценарий вызвал большие опасения в других европейских странах — в частности, у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.