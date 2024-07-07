Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опасается победы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на парламентских выборах во Франции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, за пределами Франции мало кто уделяет проходящим в этой стране выборам больше внимания, чем итальянский премьер. Источники, знакомые с позицией Мелони, рассказали, что, по ее мнению, в случае победы партии Ле Пен Франция и Италия станут в лучшем случае «непростыми союзниками».

Хотя Мелони поздравила Ле Пен с победой в первом туре выборов, по словам неназванных собеседников Bloomberg, в действительности она встревожена происходящим.

Мелони — лидер ультраправой партии «Братья Италии» — стала первой женщиной на посту премьера Италии, обойдя соперников-мужчин, включая председателя партии «Лига» Маттео Сальвини. Как отмечает агентство, Сальвини был и остается близким к Ле Пен, из-за чего Мелони беспокоится, что он может использовать эту связь «для реализации своих собственных амбиций».

Мелони и Ле Пен придерживаются противоположных взглядов на Россию и некоторые социальные проблемы, такие как аборты, пишет Bloomberg. «Теплое отношение» Ле Пен к Москве объединяет ее с Сальвини, который, в частности, критиковал антироссийские санкции. Возросший авторитет Ле Пен может побудить Сальвини к большей напористости, опасается Мелони.

Кроме того, успех Ле Пен представляет угрозу для репутации Мелони как «одного из самых динамичных политиков блока», отметили источники агентства.

«Между двумя лидерами [Мелони и Ле Пен] много общего. Но когда много сходства, возникает и конкуренция», — считает Джованни Орсина из римского Свободного международного университета социальных исследований Гвидо Карли (LUISS).

Первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание Франции состоялся 30 июня, по его итогам партия «Национальное объединение» набрала 33% голосов. За альянс левых «Новый народный фронт» проголосовали 28% избирателей, а за президентскую коалицию «Вместе за республику» — только 20%.

Что будет с Макроном, если победит Ле Пен

Второй тур выборов проходит сегодня, 7 июля. По прогнозам социологической службы Elabe, партия Ле Пен не наберет абсолютное большинство, и это даст Макрону возможность сформировать правительство меньшинства вместе с союзниками, отмечает Bloomberg.

Макрон назначил досрочные парламентские выборы после сокрушительного поражения его партии на выборах в Европарламент, предупредив, что вне зависимости от итогов голосования пробудет у власти до конца своего срока в 2027 году. Ле Пен признавала, что по конституции Макрону и правда необязательно уходить после провала на выборах.