Явка во втором туре выборов в нижнюю палату французского парламента — Национальное собрание — к полудню превысила 26%, свидетельствуют данные МВД республики. Этот показатель является рекордным с 1981 года.

По данным МВД, по состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка составила 26,63%. В ходе первого тура выборов, который состоялся 30 июня, явка к 12:00 составляла 25,90%. Для сравнения, на парламентских выборах в 2022 году явка в полдень составила 18,43%.

В европейской части Франции избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени, на большинстве из них голосование продлится до 18:00. В крупных городах, включая Париж, участки закроются только в 20:00. Обнародовать какие-либо промежуточные результаты, связанные с выборами, кроме данных о явке, французским СМИ запрещает избирательное законодательство.

По итогам первого тура явка составила 66,7%, что стало самым высоким показателем с 1997 года. Победу в первом туре одержала правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая набрала 33% голосов. За альянс левых «Новый народный фронт» проголосовали 28% избирателей, а за президентскую коалицию «Вместе за республику» — только 20%.

По прогнозам социологической службы Elabe, партия Ле Пен не наберет абсолютное большинство, и это даст президенту Франции Эмманюэлю Макрону возможность сформировать правительство меньшинства вместе с союзниками.

Что будет с Макроном, если победит Ле Пен

Макрон назначил досрочные парламентские выборы после поражения его партии на выборах в Европарламент, предупредив, что вне зависимости от итогов голосования пробудет у власти до конца своего срока в 2027 году. Ле Пен признавала, что конституция позволяет Макрону остаться у власти после провала на выборах.