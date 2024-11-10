Франция планирует передать Украине дополнительную партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта», сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По его словам, Киев получит также ракеты Mistral для противовоздушной обороны.

«Мы снова будем поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние дни я подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP», — сказал министр в интервью газете La Tribune Dimanche.

Он добавил, что соответствующее обещание президент Франции Эмманюэль Макрон ранее дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Лекорню отметил, что Париж должен будет «продолжать укреплять украинскую армию» и после того, как российско-украинский военный конфликт завершится. По словам министра, будет продолжена программа, в рамках которой на востоке Франции обучаются 2 тыс. военных из Украины.

Премьер-министр Польши допускает, что от США уже в ближайшее время могут поступить декларации о сроках прекращения огня на Украине и гарантиях безопасности для Киева. С таким заявлением Туск выступил в свете победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, который обещал достичь урегулирования по Украине «за 24 часа».

Газета The Wall Street Journal 6 ноября сообщила, что советники Трампа предлагают сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной, предусматривающий создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.

Вместе с тем неназванный сотрудник Совета национальной безопасности, работавший при Трампе, говорил WSJ, что любой, кто утверждает, что знает детали плана республиканца по Украине, «попросту не знает, о чем говорит». По его словам, Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности самостоятельно и много раз делал это под влиянием сиюминутных факторов.