Французский депутат Александр Сабату призвал правительство прекратить беспошлинный импорт сельскохозпродуктов с Украины и ввести для нее строгие квоты. В его письме говорится, что «недобросовестная конкуренция» со стороны Украины представляет «смертельный риск» для аграрного сектора Франции, сообщает «Лента.ру».

«Исчезновение правил, регулирующих торговлю с Украиной, представляет смертельный риск для части национального аграрного сектора, поскольку ставит французских фермеров в ситуацию недобросовестной конкуренции с украинским производством», — цитирует издание обращение Сабату к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марку Фено.

Депутат подчеркнул, что украинский импорт во Францию вырос за год на 74%, при этом курица и зерно продаются в 2-3 раза дешевле такой же продукции французских фермеров.

«Принято импортировать украинскую продукцию, которая не соответствует ни одному из санитарных или экологических стандартов, установленных ЕС, в то время как Франция налагает драконовские обязательства на своих фермеров и сознательно соглашается подвергнуть их недобросовестной конкуренции со стороны Украины», — упрекает Сабату правительство.

Поддержка Украины и возмущение фермеров

С весны 2022 года Украина получила возможность экспортировать сельхозпродукцию в Европу транзитом через соседние страны без таможенных пошлин и ограничения квотами. Такое решение было принято в ЕС для поддержки украинской экономики на фоне нарушения традиционного черноморского маршрута экспорта в условиях боевых действий. Еврокомиссия заявила, что продлит отмену таможенных пошлин для Украины до июня 2025 года.

Эти меры стали одной из претензий фермеров к властям ЕС во время массовых протестов, которые прокатились по странам континента с середины января. В попытке сгладить обстановку Еврокомиссия предложила «аварийно» ограничивать импорт некоторых продуктов из Украины, если он будет превышать средние уровни 2022 и 2023 годов.

В начале марта глава французской Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо не исключил новых протестов в предстоящие дни. Он заявил, что «гнев фермеров не утих, а ожидания конкретных действий по-прежнему очень высоки». Среди прочего протестующие недовольны административными ограничениями, политикой низких цен, проводимой супермаркетами, и строгими экологическими правилами.

В середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон планирует встретиться с представителями профсоюзов и аграрного сектора, чтобы зафиксировать их «общие ожидания» и разработать предложения по выходу из кризиса, сообщил министр сельского хозяйства Марк Фено.