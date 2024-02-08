Российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы Доминики Козлик из лондонского особняка Athlone House, пишет The Telegraph. Бизнесмен не мог оплачивать декретный отпуск Козлик из-за британских санкций, которые в том числе блокировали его счета.

Доминика Козлик работала на Фридмана с 2015 года. В марте 2021-го она заняла должность помощницы по хозяйству в Athlone House, а в ноябре того же года ушла в декретный отпуск. В этот период Фридман должен был выплачивать Козлик £1,5 тыс. ($1,9 тыс.) в месяц. Однако декретные выплаты прекратились, поскольку банковский счет российского миллиардера в Barclays был заблокирован из-за западных санкций, под которые он попал после начала боевых действий на Украине.

На отсутствие зарплаты Козлик пожаловалась своему менеджеру, которая сообщила, что выплаты будут производиться с задержкой из-за того, что бизнес попал под санкции и ожидает получения лицензии на продолжение оказания услуг. В июне 2022 года домработницу уволили из Athlone House.

В ответ Козлик подала в суд на Фридмана за несправедливое увольнение в связи с беременностью, дискриминацию по половому признаку и нарушение контракта. Однако суд решил, что Козлик стала «жертвой обстоятельств»: он постановил, что выплаты зарплаты Козлик будут считаться уголовным преступлением в связи с введенными против Фридмана санкциями.

The Telegraph указывает, что домработница согласилась с тем, что Фридман не мог перевести ей никаких выплат, не совершив уголовного преступления. Однако она считает, что он должен был обжаловать постановление Высокого суда Лондона, которое сделало незаконной выплату заработной платы обслуживающему персоналу.

Великобритания ввела санкции против Михаил Фридмана в марте 2022 года. Bloomberg писал, что ограничения коснулись сотрудников его лондонского поместья, которым банки без объяснения причин закрыли или заморозила счета. Позднее Фридман просил суд дать ему разрешение на трату £30 тыс. на содержание Athlone House и оплату работы персонала. Высокий суд Лондона отказал в просьбе.