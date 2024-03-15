ФСБ сообщила, что в Москве арестовали мужчину, который по заданию украинских спецслужб запускал беспилотники с целью помешать работе систем ПВО. Об этом говорится в пресс-релизе Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По версии следствия, задержанный по своей инициативе связался с представителями украинских спецслужб и «националистической военизированной террористической организации». На видео, представленном ЦОС ФСБ, мужчина говорит, что работал на Легион «Свобода России»* (подразделение в составе ВСУ).

Как утверждает ФСБ, на «начальном этапе» задержанный выполнял «проверочные задания», в частности, вел «пропагандистскую деятельность», направленную на дискредитацию военной операции Украины. В пресс-релизе указывается, что мужчина отправлял «кураторам» фото- и видеоотчеты о «проделанной работе».

Впоследствии задержанному, как утверждает ФСБ, поручили собирать и запускать беспилотники «в непосредственной близости от объектов Минобороны», тем самым создавая ложные цели.

«В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления. Все вещественные доказательства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.

Личность задержанного в ФСБ не раскрыли. Представленное ЦОС ФСБ видео заканчивается кадрами, на которых мужчину доставляют в Лефортовский суд Москвы. Спецслужба указала, что его арестовали.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК). Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

14 марта ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы россиян, которые по заданию украинских спецслужб планировали отравить продукты для российских военных.

*запрещенная в России террористическая организация