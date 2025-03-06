Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по перехвату персональных данных школьников из Москвы и Подмосковья, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, ГУР получила доступ к персональным данным воспитанников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард».

«ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ФСБ, украинские спецслужбы взломали почтовые ящики и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в акции третьего всероссийского «Военно-патриотический диктант — 2024». После они видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области, добавили в ведомстве.

Сбор данных, как считают в ФСБ, предназначался для вербовки и вовлечения подростков «в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России». Благодаря контрразведывательным мерам действия ГУР Украины «были локализованы», проводятся оперативно-розыскные мероприятия, добавили в сообщении.

4 марта в Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации о военном предприятии Службе безопасности Украины (СБУ). Следователи возбудили по ст. 275 УК — о государственной измене, — по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.