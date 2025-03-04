В Воронеже задержан мужчина, которого подозревают в передаче информации о военном предприятии Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По предварительным данным, россиянин 1991 года рождения в 2024 году по собственной инициативе установил контакт с представителем украинской спецслужбы и из «корыстной заинтересованности» пересылал ему по WhatsApp информацию о работе «режимного военного объекта». Переданные мужчиной данные «могут быть использованы против Вооруженных сил РФ», уточнили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Ленинградскому военному округу возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК — о государственной измене. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

Накануне ФСБ сообщала о «пресечении террористической деятельности» получившего российское гражданство уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ЦОС ФСБ, мужчина входил в состав запрещенной террористической организации и планировал совершить подрыв самодельных бомб в подмосковной синагоге и на одной из станций метро Москвы.

После осуществления терактов россиянин намеревался покинуть страну, отправиться в Афганистан и там примкнуть к боевикам запрещенной международной террористической группировки. При задержании он оказал сопротивление, открыв огонь по силовикам, и был ликвидирован.