В культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций столичного метро готовились взрывы, ФСБ удалось предотвратить теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении в Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным спецслужбы, после нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

В ФСБ отметили, что при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

Как сообщили в ЦОС, присягнув на верность террористической организации, подозреваемый провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ. По месту его проживания были найдены огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств, сказано в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к совершению теракта») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

28 февраля в ЦОС сообщили, что ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины. Покушение, по данным спецслужбы, готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович.

На опубликованных кадрах помощник митрополита рассказал, что был завербован с целью слежки. По его словам, он согласился из-за угроз его родственникам. В ФСБ отметили, что оба задержанных с середины 2022 года отправляли деньги Вооруженным силам Украины. Среди телефонных контактов мужчин обнаружены 73 украинских абонента. В их числе — военнослужащая украинской погранслужбы и сотрудница пресс-службы ВСУ.

За два дня до этого, 26 февраля, ФСБ на Ставрополье также пресекла серию терактов, которую готовил гражданин одной из стран Центральной Азии по указанию куратора с Украины. По данным спецслужбы, задержанный нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на региональные главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района.