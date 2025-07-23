Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила право создавать собственные СИЗО для содержания подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года следственные изоляторы центрального подчинения ФСИН России перейдут в ведение ФСБ.

Решение о создании, преобразовании и ликвидации следственных изоляторов спецслужбы будет принимать глава ФСБ. Ведомственные органы будут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, общению их с адвокатами, порядку участия в следственных действиях и судебном процессе.

До 2005 года в подчинении МВД и ФСБ были свои СИЗО. Постепенно их передавали Федеральной службе исполнения наказаний (подведомственная структура Минюста) в рамках выполнения обязательств, взятых на себя Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году. Одним из последних переданных ФСИН изоляторов был «Лефортово».

В феврале в Госдуму внесли законопроект о праве ФСБ на создание своих СИЗО. Второе и третье чтение документ прошел в начале июля.

По словам автора инициативы, главы думского комитета по безопасности Василия Пискарева, эта мера позволит улучшить расследование дел, связанных с терроризмом и шпионажем. Подследственные, уточнял он, не смогут общаться с представителями террористических организаций и иностранных спецслужб, а возможность вовлечения их в подрывную деятельность будет исключена.

Депутат подчеркнул, что за девять лет — с 2015 по 2024 годы — число дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме возросло втрое, а количество обвиняемых по этим делам — вчетверо.

«Принятие закона — это адекватная реакция государства на существующие угрозы в сфере безопасности», — заявлял Пискарев.

Источник «Ведомостей» сообщал, что передача некоторых СИЗО под контроль ФСБ повысит эффективность расследований и предотвратит утечки информации. По его данным, спецслужба планирует получить часть изоляторов центрального подчинения ФСИН, включая СИЗО-2 в Лефортово (Москва), а также изоляторы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Челябинске.