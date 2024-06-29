Федеральная служба безопасности получила доступ к личным делам призывников, которые претендуют на то, чтобы проходить срочную службу в ФСБ. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в тексте документа.

За несколько дней до этого президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий ФСБ возможность участвовать в отборе россиян, подлежащих призыву на военную службу.

В конце 2023 года предлагалось наделить ФСБ полномочиями для того, чтобы привлечь военнослужащих пограничных органов к охране российских представительств и компаний за рубежом из-за “роста актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций, <…> а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств”.