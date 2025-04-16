Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в досуговом центре в Пятигорске, задержав уроженца Центральной Азии, связанного с международной террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, для подготовки к осуществлению теракта задержанный проводил разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей. Бутылки с ними обнаружили по месту проживания мужчины.

Следственным подразделением УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ(«Приготовление к совершению террористического акта»).

Утром 16 апреля в Луганской народной республике (ЛНР) задержали агента украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении депутата Народного совета республики.

Как отмечало РИА Новости, житель Луганска прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности, участвовал в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами для дальнейшего их использования при совершении терактов на территории республики.