Агента украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении депутата Народного совета республики, задержали в Луганской народной республике (ЛНР), передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ. Возбуждено уголовное дело.

«По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета Луганской Народной Республики извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — сказано в сообщении пресс-службы.

РИА Новости уточняет, что житель Луганска прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности, участвовал в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами для дальнейшего их использования при совершении терактов на территории республики.

14 апреля сотрудники ФСБ России задержали в Керчи 32-летнего гражданина Молдовы Евгения Курдоглу, готовившего теракт по заданию Киева. Также в этот день был задержан еще один гражданин Молдовы, который доставил в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства в тайнике внедорожника. По данным ведомства, теракты он планировал в Волгограде и Саратове.

4 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Московской области. Мужчину задержали «при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства». По версии силовиков, он был завербован спецслужбами Украины, у него нашли переписку с «украинским куратором с обсуждением планируемого преступления».