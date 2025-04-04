Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. Задержан подозреваемый — военнослужащий Минобороны России.

Мужчину задержали «при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства». По версии ФСБ, он был завербован спецслужбами Украины, у него нашли переписку с «украинским куратором с обсуждением планируемого преступления».

Следственный комитет (СК) называет 49-летнего задержанного «участником террористического сообщества, запрещенного на территории» России, но не уточняет, какого именно. По версии следствия, с мужчиной в одной из соцсетей установили контакт сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В марте подозреваемый получил предложение совершить акт в одной из воинских частей в Подмосковье, утверждает СК. 2 апреля он получил взрывное устройство, после чего был задержан сотрудниками ФСБ и допрошен.

На допросе, кадры которого публикует СК, мужчина рассказал, что должен был обмотать себя взрывчаткой и «где-то совершить самоподрыв рядом с целями» на территории воинской части. В обмене на это ему обещали «эвакуацию детей в западные страны». В видео задержания, опубликованном ТАСС, подозреваемый заявил, что планировал теракт в автомобиле курсантов.

В отношении военного возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК).

В конце марта сотрудники ФСБ задержали ранее судимого мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить самодельное взрывное устройство в административном здании Москвы. Как рассказали в ведомстве, подозреваемый намеревался подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей. Куратор из украинских спецслужб обещал обеспечить мужчине выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, уточнили представители ФСБ.