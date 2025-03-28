Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали ранее судимого мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить самодельное взрывное устройство в административном здании Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным спецслужбы, задержанный 1972 года рождения ранее был судим за убийство, вымогательство и грабеж. Как рассказали в ФСБ, мужчина намеревался подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в месте массового скопления людей.
«Фигурант сообщил, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — говорится в сообщении.
Куратор из украинских спецслужб обещал обеспечить мужчине выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, уточнили представители спецслужбы.
У задержанного изъяли готовую к применению бомбу массой 5 кг на основе аммонала, с таймером, а также смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами.