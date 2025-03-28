Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали ранее судимого мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить самодельное взрывное устройство в административном здании Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, задержанный 1972 года рождения ранее был судим за убийство, вымогательство и грабеж. Как рассказали в ФСБ, мужчина намеревался подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в месте массового скопления людей.

«Фигурант сообщил, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — говорится в сообщении.

Куратор из украинских спецслужб обещал обеспечить мужчине выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, уточнили представители спецслужбы.

У задержанного изъяли готовую к применению бомбу массой 5 кг на основе аммонала, с таймером, а также смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 и ст. 205 («Покушение на теракт») и ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в 100 тыс. рублей.