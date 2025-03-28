Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 18-летнего члена террористической организации, который собирался поджечь мечеть в Крыму по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за $1 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

При обыске по месту проживания задержанного агенты спецслужбы нашли и изъяли средства связи, заготовленные коктейли Молотова, ножи, баллончики с перцовым газом и аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики.

«В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует телеграм-аккаунт и телеграм-канал антироссийской и неонацистской направленности», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным спецслужбы, молодой человек также причастен к нападению на граждан, порче имущества и экстремизму. Из видеозаписи допроса, опубликованной ФСБ, следует, что он «создал канал, где призывал к нападениям на лиц нерусской наружности, иностранных граждан — Таджикистана, Узбекистана и так далее».

Как сообщает Следственный комитет (СК) по региону, мужчина проживал в Симферополе, возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК («Приготовление к совершению теракта»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале февраля сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов украинских спецслужб, завербованных для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. В их отношении возбудили уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности, им может грозить до 30 лет лишения свободы.