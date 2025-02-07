В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону были задержаны четыре женщины-агенты украинских спецслужб, завербованных для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — говорится в сообщении ЦОС.

По информации спецслужбы, задержанные на территории Украины обучились обращаться со стрелковым оружием, изучили минно-взрывное дело, управление БПЛА, а также методы выявления наружного наблюдения.

В ФСБ отметили, что задержанные дали признательные показания. Во время обысков на местах их проживания было изъято «значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами».

В спецслужбе уточнили, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только двое задержанных в Ростове-на-Дону оказались бывшими одноклассницами.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. По совокупности преступлений задержанным может грозить до 30 лет лишения свободы.

Также ФСБ опубликовала видео с допросом. Задержанная в Ростове-на-Дону сообщила, что была завербована в 2023 году сотрудником СБУ через Telegram. По ее словам, она собирала информацию по местам жительства, автомобилям и местам посещения высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. За выполнение задач кураторы переводили вознаграждения в виде криптовалюты, рассказала она.

Задержанная в Воронеже призналась в подготовке теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего.

«В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации», — сказала она.

5 февраля сотрудники ФСБ в Республике Крым пресекли деятельность «законспирированной ячейки» международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В пресс-релизе говорится, что «функционеры террористической структуры» распространяли среди крымских мусульман на территории полуострова идеологию международной террористической организации, «основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», и проводили подпольные собрания, на которых вербовали новых сторонников в свою ячейку.

* Международная террористическая организация, запрещенная на территории России