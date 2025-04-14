Сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии, который доставил в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства в тайнике внедорожника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ЦОС ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Мариуса Пруняну 2001 года рождения, прибывшего по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ЦОС.

По информации спецслужбы, задержанный был завербован в декабре 2023 года сотрудником ГУР МОУ, получив псевдоним «Макс», для подготовки терактов в России. В ФСБ отметили, что в Кишиневе куратор из Украины передал ему деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами, в котором был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое.

«По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности», — добавили в ЦОС.

В ФСБ пояснили, что в тайнике также были обнаружены три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.

По данным спецслужб, в 2022-2023 годах Пруняну в составе центра специальных мероприятий Сил специальных операций и интернационального легиона ВСУ принимал участие в боевых действиях против российской армии в Бахмутском районе ДНР.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

4 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Московской области. Мужчину задержали «при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства». По версии силовиков, он был завербован спецслужбами Украины, у него нашли переписку с «украинским куратором с обсуждением планируемого преступления».

В конце марта сотрудники ФСБ задержали ранее судимого мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить самодельное взрывное устройство в административном здании Москвы. Как рассказали в ведомстве, подозреваемый намеревался подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей. Куратор из украинских спецслужб обещал обеспечить мужчине выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, уточнили представители ФСБ.