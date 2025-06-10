ФСБ сообщила о задержании россиянина 2003 года рождения, который, по данным ведомства, планировал теракт в одном из людных мест на Кубани по заданию украинских спецслужб.

По версии ФСБ, в феврале агенты Службы безопасности Украины (СБУ) завербовали россиянина в мессенджере WhatsApp, чтобы он собирал разведданные, фотографировал военные объекты и добывал сведения о передвижения кораблей Черноморского флота.

«Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ [самодельное взрывное устройство] массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона», — говорится в релизе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сам мужчина на распространенном ФСБ видео допроса рассказал, что некий сотрудник СБУ по имени Владислав вышел на него в WhatsApp в начале января.

«В этом мессенджере он отправлял мне задания, за которые я получал вознаграждение. <…> В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска», — сказал задержанный.

По его словам, сотрудники ФСБ задержали его на пути к этому схрону. На кадрах видно, как двое человек в камуфляже задерживают мужчину в темной одежде на лесной тропе.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 205 УК) и покушении на незаконное приобретение или ношение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30; п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК). Молодой человек признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ.

В начале июня российская спецслужба заявила о предотвращении теракта в Крыму, который, по ее данным, собирался устроить житель Феодосии, завербованный СБУ.