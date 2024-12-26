Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России, участвующих в проведении специальной военной операции на Украине, и их близких родственников.

Покушения были организованы украинскими спецслужбами, за их подготовку задержаны четыре гражданина России, которым в случае признания виновными грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств, подготовке терактов и государственной измене.

По данным ФСБ, одним из исполнителей предотвращенного покушения является россиянин, который с 2020 года проживал на Украине, но в ноябре 2024 года прибыл в Россию под видом депортированного, проехав через Молдову и Грузию.

В Москве мужчина по указанию своих кураторов нашел подготовленный тайник и забрал оттуда бомбу, замаскированную под портативный аккумулятор (пауэрбанк) и оснащенную магнитами для крепления к металлической поверхности. По плану предполагалось, что это самодельное взрывное устройство (СВУ) будет заложено под днище служебного автомобиля высокопоставленного руководителя Минобороны.

Доступ к машине исполнитель планировал получить благодаря своему близкому родственнику, который работал водителем у объекта покушения. Бомбу должны были привести в действие дистанционно — причем с украинской территории. Координировать подготовку к теракту помогала жена задержанного, оставшаяся в Миргороде (Полтавская область). Ему самому кураторы пообещали после покушения организовать выезд на Украину с последующим размещением в одной из стран Евросоюза.

Кроме того, ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, который был завербован украинскими спецслужбами и по их заданию следил за местами проживания и работы высокопоставленных сотрудников Министерства обороны и их близких, а сделанные при этом фото и видео отправлял на Украину.

Еще двое российских граждан были задержаны ФСБ при подготовке покушения на военнослужащего, которого планировали убить, доставив ему бомбу под видом папки с документами. Взрывное устройство они достали из тайника в Московской области, координаты которого им сообщил проживающий в Польше украинец Виталий Рагожа — уроженец Краснодона Луганской области.

У всех четверых задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, использовавшиеся при подготовке покушений. В ФСБ уточнили, что компоненты, из которых изготавливались бомбы, были привезены в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Накануне, 25 декабря, ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителя оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для нужд Минобороны. По подозрению в подготовке теракта были задержаны семь россиян — жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, в том числе трое несовершеннолетних.

В ФСБ уточнили, что подозреваемые предположительно были завербованы неустановленными лицами в период с ноября по декабрь 2024 года через мессенджеры и согласились выполнять указания за вознаграждение в размере 1 млн рублей. Действия исполнителей координировали сотрудники украинских спецслужб, давая указания в «зарубежных интернет-мессенджерах». Эта переписка была обнаружена в телефонах задержанных.

По версии следователей ФСБ, подозреваемые устроили наблюдение за местом парковки личного автомобиля главы предприятия, сделали бомбу по инструкциям и закрепили ее под днищем машины для последующего подрыва. В этот момент исполнителей задержали. Один из них, как утверждает опубликовавший видео закладки СВУ телеграм-канал «RT на русском», пытался избавиться от улик — выбросил имевшийся у него при себе «сим-бокс».

«Сим-бокс» — это устройство, позволяющее хранить и использовать большое количество сим-карт. Оно применяется для совершения мошеннических звонков, массовых рассылок ложных террористических угроз и других противозаконных действий.

До подготовки покушения на руководителя предприятия ОПК задержанные, по данным ФСБ, «в интересах украинских спецслужб» занимались установкой «сим-боксов» и «осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, они «дают признательные показания и сотрудничают со следствием».