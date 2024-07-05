Сотрудники управления ФСБ по Самарской области предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления, передает ТАСС.

«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ», — сказано в сообщении.

«Волга Ньюс» отмечает, что мужчину задержали «на стадии приготовления к совершению террористического акта». В операции приняли участие сотрудники УФСБ и ОМОН «Утёс» управления Росгвардии по Самарской области.

«В середине 2023 года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации. Во время общения дал согласие на исполнение диверсионно-террористического акта на территории города. Он подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств», — пояснили представители регионального управления.

Максимальное наказание по статье о теракте — до 20 лет тюрьмы. ФСБ не уточнила, какое именно предприятие планировали атаковать.

В конце мая спецслужба сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных путях и объектах критически важной структуры в Крыму. По данным ФСБ, взрывы готовили пять жителей Крыма, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.