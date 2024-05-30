Серия терактов на железнодорожных путях и объектах критически важной структуры предотвращена в Крыму. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили ФСБ России и глава региона Сергей Аксенов.

В сообщении спецслужбы говорится, что взрывы готовили пять жителей Крыма, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Как утверждает ФСБ, руководителем группы был мужчина 1970 года рождения — он погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) при его извлечении из схрона. Остальных подозреваемых задержали, а позже арестовали. По версии ФСБ, завербованные крымчане собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации и передвижениях российских Вооруженных сил, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, организации охраны и обороны Крымского моста, а также о подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

ФСБ в своем релизе пишет, что подозреваемые планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма. Таким образом они хотели парализовать движение поездов, в том числе военного назначения, говорится в сообщении.

В местах проживания задержанных обнаружены четыре самодельных взрывных устройства (каждое массой около 1 кг), автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны и составные части оружия, а также средства связи, «подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины».

Двое задержанных на видео допроса говорят, что «куратор» скидывал им координаты, где нужно было заложить под рельсы взрывчатку, взорвать ее и остановить поезд, после чего по нему планировалось нанести ракетный удар. Один из мужчин заявляет, что в процессе общения с «куратором» понял, что таких взрывов должно было быть несколько.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. З ст.222.1 УК). В спецслужбе отметили, что фигуранты «активно сотрудничают со следствием» и дают признательные показания. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя данные о предотвращении терактов, поблагодарил сотрудников ФСБ за их работу. Он оценил действия силовиков «на отлично, на пять с плюсом».

«Мое мнение всегда однозначно: мне без разницы, в каком виде нам достаются террористы — живом или мертвом. Спрашивать, кто у них хозяин и кто их отправлял, мне вообще не интересно», — добавил руководитель региона, добавив, что «противнику ничего здесь не светит».

В середине мая ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железной дороги в Крыму. По версии спецслужбы, двое мужчин изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское в Ленинском районе Крыма. Подозреваемых задержали и возбудили против них дела о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК) и о незаконном приобретении, передаче и сбыте взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК).