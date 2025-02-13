Силовики предотвратили теракт в Пскове, где граждане одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

«В Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта», — сказано в сообщении ЦОС.

По данным спецслужбы, по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО планировали взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове.

«После террористической атаки рассчитывали переправиться за рубеж — в одну из стран Ближнего Востока», — отметили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были «нейтрализованы ответным огнем».

В ФСБ рассказали, что во время подготовки к нападению члены ячейки провели разведку местности, купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также приступили к его сборке.

По месту их проживания найдены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельной взрывчатки.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору»).

7 февраля в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали четырех женщин-агентов украинских спецслужб, завербованных для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. По данным спецслужбы, задержанные на территории Украины обучились обращаться со стрелковым оружием, изучили минно-взрывное дело, управление БПЛА, а также методы выявления наружного наблюдения.