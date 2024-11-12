По подозрению в подготовке теракта задержан 29-летний житель Севастополя. По данным ЦОС ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб планировал устроить пожар рядом с Балаклавской теплоэлектростанцией (ТЭС).

«По заданию иностранной спецслужбы мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов денежные средства, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте совершения преступления», — сказано в сообщении спецслужбы.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией»), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Покушение на террористический акт») УК России.

Балаклавская ТЭС (Севастопольская ПГУ-ТЭС) — парогазовая электростанция в Севастополе, мощностью 496,8 МВт. Первый ее блок начал постоянную генерацию с конца октября 2018 года, второй блок начал подавать энергию в сеть в конце декабря 2018 года. Официальная церемония ввода в эксплуатацию состоялась 18 марта 2019 года.

В ночь на 27 октября 2022 года беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, загорелся один из находившихся на ремонте трансформаторов. Губернатор Севастополя тогда сообщил о минимальном повреждении трансформатора, пострадавших не было. Также глава города отметил, что на электроснабжение Севастополя и Крыма этот инцидент никак не влияет.

В конце августа 2024 года в Крыму сотрудники ФСБ задержали троих агентов украинских спецслужб, которые планировали диверсии на территории полуострова. Подозреваемые — гражданин Молдовы и двое россиян.