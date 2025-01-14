Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращенной попытке отравления сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Ярославской области, передает «Интерфакс». Теракт планировалось совершить с применением токсичных химических веществ, заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы оборудовали тайник, в котором хранились две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом.

Задержан россиян, который изъял эти емкости из тайника и планировал залить вещество в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, деятельность задержанного контролировать с Украины через мессенджеры.

В марте прошлого года ФСБ сообщила о задержании четырех жителей Петербурга, подозреваемых в попытке отравить «высокотоксичным химическим веществом» продукты из гуманитарной помощи для российских военных в зоне военной операции и жителей новых территорий.

По версии спецслужбы, арестованные действовали по заданию кураторов из запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»* и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В октябре 2023 года уроженца Мелитополя Егора Семенова арестовали по делу о попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире. По версии следствия, мужчина добавил в торт и спиртное для выпускников медицинский препарат, передозировка которого может вызвать судороги, проблемы с дыханием и привести к смерти.

Напитки и торт были отправлены через курьера в ресторан, где праздновалось 20-летие одного из выпусков Армавирского высшего военного авиационного училища. Летчики разрезали торт, но не стали пробовать, так как от него сильно пахло лекарствами, и обратились в правоохранительные органы.

По данным следствия, кураторы обещали заплатить Семенову 400 тыс. рублей, на эти деньги он планировал улететь с семьей в Египет. Семенов обвиняется в госизмене и теракте с использованием отравляющих веществ (ст. 275 УК, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК), он признал вину в суде.

* запрещенная в России террористическая организация