Пограничники совместно с таможней задержали партию из более полтонны кокаина, который контрабандно везли из Перу через Россию в страны Евросоюза. Стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей, с поличным задержаны члены колумбийского картеля «Кали», цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Из незаконного оборота у них изъято 570 кг кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 млрд рублей, а розничная превышает 5,5 млрд рублей», — отметили в ЦОС.

По данным спецслужбы, кокаин везли спрятанным в частично разобранном грузовом автомобиле, доставленном из Перу.

Многоэтапная операция по ликвидации кокаинового наркотрафика проводилась несколько лет с момента получения спецслужбами данных о намерении южноамериканской преступной группировки изменить традиционные прямые маршруты поставок этого наркотика в Европу с задействованием российской транспортной инфраструктуры, сказано в пресс-релизе.

Для выявления незаконных грузов был организован постоянный мониторинг внешнеэкономических связей с государствами Латинской Америки.

«В ходе контроля перемещения груза были установлены двое иностранных граждан, прибывших в Москву якобы для демонтажа нерабочих агрегатов транспортного средства и известных специальным службам как члены трансграничного наркокартеля», — рассказали в ФСБ и ФТС.

На территории складского помещения в Подмосковье злоумышленники извлекли из одного из агрегатов скрытые там брикеты с кокаином и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере, предназначавшемся для отправки в Евросоюз с легальным грузом.

В тношении иностранных наркодилеров возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

В начале ноября ФСБ также сообщала об изъятии более одной тонны латиноамериканского кокаина и аресте участников группы, которые пытались перевезти наркотик транзитом в страны Евросоюза через Россию. Сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области двух граждан «одной из Балканских стран», которые загрузили в тайник грузовика 984 килограммовых брикета с кокаином.

В отношении пятерых человек возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК), они арестованы.