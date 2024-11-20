ФСБ задержала гражданина Германии Николая Гайдука, который подозревается в подготовке теракта на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. По данным ведомства, задержанный причастен к подрыву газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте.

«ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 г. р., проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, д. 42, причастного к подрыву в марте 2024 г. с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — сказано в сообщении спецслужбы.

Гайдука задержали при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши «для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики», отметили в ФСБ.

«В его автомобиле Ford Focus с германскими регистрационными знаками HHS5305 изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, Гайдук получил задание и компоненты СВУ от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Александра Жорова также проживающего в Гамбурге.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1.1 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ) УК РФ. Задержанный помещен под стражу.

Накануне сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые, по данным спецслужбы, совершили теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе. По данным СК, задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. В ведомстве уточнили, что женщина осуществляла наблюдение за военнослужащим «с целью установления и фиксации адресов, маршрутов передвижения, распорядка дня, используемых транспортных средств».