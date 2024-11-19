Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые, по данным спецслужбы, совершии теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственный комитет.

«На территории Республики Крым задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября этого года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1-го ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС.

По данным СК, задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. В ведомстве уточнили, что женщина осуществляла наблюдение за военнослужащим «с целью установления и фиксации адресов, маршрутов передвижения, распорядка дня, используемых транспортных средств».

«Ее сообщник, изготовив самодельное взрывное устройство и установив его под днище автомобиля, реализовал задание украинских кураторов и привел его в действие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания, уточнили в СК. Сейчас отрабатывается возможный круг лиц, причастных к совершению преступления.

Утром 13 ноября при взрыве внедорожника на парковке возле супермаркета «Фреш» на улице Тараса Шевченко в Севастополе погиб начальник штаба, заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Валерий Транковский.

Следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило по факту гибели Транковского уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). По версии следствия, самодельное взрывное устройство (СВУ) было закреплено под днищем автомобиля военного и сработало, когда он находился за рулем.

«Ъ» писал, что Транковский родился в Ленинграде в 1977 году и окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова, а на Черноморском флоте служил с 2018 года. Он также принимал участие в российской специальной военной операции.