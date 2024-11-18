В Калужской области задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях во время президентских выборов, состоявшихся в марте 2024 года. По данным ФСБ, обвиняемый был завербован украинскими спецслужбами.

Спецслужбы вышли на фигуранта в октябре 2023 года, связь с ними он поддерживал через куратора, утверждает ФСБ. На территории загородного дома мужчина построил лабораторию, в которой изготавливал взрывчатые вещества и взрывные устройства. Через тайники он якобы передавал их другим агентам украинских спецслужб.

Взрывные устройства, как сообщает ведомство, планировалось использовать для терактов в зданиях отделов полиции и Дома офицеров в Белгороде, а также в офисах двух энергетических компаний Брянска. Среди прочего, был запланирован подрыв газораспределительной подстанции в Туле. Все диверсионно-террористические акты удалось предотвратить, отмечает ФСБ.

Дома у задержанного нашли самодельное взрывное устройство массой 4,8 кг, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен ВОВ, пистолет Макарова. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Помимо этого, у подозреваемого были обнаружены сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.

В ходе допроса мужчина заявил, что за изготовление взрывных устройств получал денежное вознаграждение. По последнему заданию от украинских спецслужб он должен был изготовить СВУ и заложить его «под газовую трубу».

«Но задуманном не пришлось случиться. Сотрудники ФСБ задержали меня», — отметил мужчина.

Также ФСБ публикует видео с пятью предполагаемыми пособниками задержанного. Всех их лица скрыты, на допросе они говорят, что якобы были завербованы сотрудниками украинских спецслужб для проведения терактов на территории России. Другие подробности о них не приводятся. Пресс-служба ФСБ отмечает, что за подготовку указанных преступлений были задержаны семь человек, в их отношении проводятся следственные действия.