В Дагестане задержали женщину 1996 года рождения, подозреваемую в подготовке теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Спецслужба называет задержанную сторонницей запрещенной в России международной террористической организации, но не уточняет, какой именно. По данным ФСБ, она планировала подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Правоохранители изъяли у нее компоненты для изготовления СВУ.

На видео, опубликованном ФСБ, задержанная заявляет, что взрыв планировался на 9 Мая. Она также утверждает, что познакомилась в «исламской группе» в Telegram с человеком по имени Абдулла, который просил ее фотографировать разные организации в Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

«Он давал задания, чтобы я закупалась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт. Либо подложила [СВУ], либо сама подорвалась», — заявила задержанная в ходе допроса. Ее лицо в ролике скрыто.

Как утверждает ФСБ, переписка задержанной с собеседником в Telegram содержала «обсуждение планируемого подрыва и ее присягу террористической группировке».

В марте сотрудники ФСБ задержали мужчину 1972 года рождения, который по заданию Киева планировал заложить самодельное взрывное устройство в административном здании Москвы. Задержанный заявил, что был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора «изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий».