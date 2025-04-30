Сотрудники ФСБ задержали трех агентов спецслужб Украины, которые готовили покушение на участника военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Хаты-Мансийского автономного округа — Югры пресечена противоправная деятельность агентов украинских спецслужб, вступившего в российское гражданство уроженца Украины 1980 г. р. и гражданина Белоруссии 1976 г. р., причастных к подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции», — сказано в сообщении ЦОС.

По данным спецслужбы, во время сборки СВУ произошла его непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске.

«С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе готовившие теракт», — отметили в ЦОС.

Кроме того ФСБ задержала гражданин Молдовы, который доставлял на личном микроавтобусе «Мерседес-Спринтер» транзитом через Польшу, Литву и Беларусь компоненты СВУ.

Компоненты взрывчатки, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, ему передал в Ивано-Франковске гражданин Украины Валентин Павлюк, сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ, фигуранты заключены под стражу.

Также в ЦОС подчеркнули, что «территория Молдовы и ее граждане с попустительства режима Санду продолжают использоваться украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий».

25 апреля в подмосковном городе Балашиха в результате подрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. По данным следствия, причиной стало срабатывание самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами, возбуждено уголовное дело об убийстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее террористической атакой.